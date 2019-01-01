Игровой ПК – персональный компьютер, который предназначен для видеоигр и соответствует их системным требованиям. В магазине RobotComp.ru представлены недорогие и более дорогостоящие игровые компьютеры, которые можно заказать онлайн.

Рекомендации профессионалов по выбору

Все знакомы с основными элементами ПК – системный блок, монитор и мышка с клавиатурой. В геймерских устройствах многое зависит от начинки системника. Более продвинутые пользователи чаще всего решают собрать компьютер с учетом индивидуальных потребностей. Мощность устройства зависит от элементов:

процессор;

оперативная память;

видеокарта;

материнская плата;

объем жесткого диска.

Стоимость компонентов во многом определяет, насколько игровое устройство сможет справиться с поставленными перед ним задачами. Кроме основных комплектующих, надо уделить внимание вспомогательным элементам, грамотно подобрать блок питания и модификацию корпуса устройства.



Средняя цена на игровой компьютер приемлема для большинства потребителей. Поэтому практически каждый начинающий и опытный геймер может сменить устаревшее устройство на более современную модель. Например, в нашем каталоге имеется недорогой компьютер Шмель с отличными характеристиками, пользуются спросом недорогие модели Stinger и АК-47.

От чего зависит стоимость ПК для игр?

Есть 2 способа купить хороший игровой мультимедийный компьютер недорого – заказать готовую сборку или собрать ПК по частям. Можно выбрать готовый игровой системный блок с нужными характеристиками. Для этого надо определиться с комбинацией основных компонентов и подобрать тип операционной системы. В этом случае целесообразно купить в магазине готовый системный блок, выбрав подходящую по бюджету и производительности модель.

Рассмотрим, сколько стоит игровой компьютер. У наших клиентов есть возможность подобрать отличную конфигурацию игровой направленности разного ценового сегмента. Так, жители столицы могут купить мощный игровой компьютер в Москве за 400-700 долларов! В нашем каталоге также представлены модели, которые стоят более 1000 долларов.

Если вас интересуют собранные игровые компьютеры, надо учесть, что не стоит отдавать приоритет только системнику и экономить на других элементах. Главное условие – все детали ПК должны составлять комбинацию, обеспечивающую максимальную производительность. Воспользуйтесь помощью наших специалистов:

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