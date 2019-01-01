Игровой ПК – персональный компьютер, который предназначен для видеоигр и соответствует их системным требованиям. В магазине RobotComp.ru представлены недорогие и более дорогостоящие игровые компьютеры, которые можно заказать онлайн.
- Игровой компьютер F-22 RaptorIntel Core i3-9100F 3.6 GHz - 4 Core / 8GB DDR4 / 120GB SSD / 1000GB HDD / GeForce GTX 1650 4GB / H310M / Zalman Case 500W / Гарантия 3 годаАртикул: 00300245 365 РИгровой компьютер F-22 RaptorАртикул: 003002В избранное45 365 Р
- Игровой компьютер F-22 Raptor V2Артикул: 003003В избранное50 515 Р
- Игровой компьютер M-16Артикул: 002002В избранное53 990 Р52 040 Р
- Игровой компьютер M-16 2.0Артикул: 001002В избранное59 990 Р57 080 Р
- Игровой компьютер M-16 2.0 V2Артикул: 001003В избранное62 230 Р
- Игровой компьютер StingerАртикул: 035002В избранное36 940 Р
- Игровой компьютер ZEROАртикул: 038005В избранное104 175 Р
- Игровой компьютер АК-47Артикул: 006002В избранное41 925 Р
- Игровой компьютер АллигаторАртикул: 007002В избранное43 825 Р
- Игровой компьютер Аллигатор 2.0AMD Ryzen 5 2600 3.4-3.9 GHz 6 Core / 8GB DDR4 / 240Gb SSD / 1000Gb HDD / GeForce GTX 1650 4GB / A320M / Zalman case 600W / Гарантия 3 годаАртикул: 00800253 625 РИгровой компьютер Аллигатор 2.0Артикул: 008002В избранное53 625 Р
- Игровой компьютер Аллигатор 3.0Артикул: 009002В избранное61 635 Р
- Игровой компьютер АнакондаАртикул: 032003В избранное85 990 Р
- Игровой компьютер Анаконда 2.0Артикул: 033003В избранное114 310 Р
- Игровой компьютер Анаконда 3.0Артикул: 063001В избранное134 130 Р
- Игровой компьютер Анаконда V2Артикул: 032004В избранное91 140 Р
- Игровой компьютер ГрадАртикул: 034001В избранное187 312 Р
- Игровой компьютер Зевс Артикул: 010000В избранное174 010 Р
- Игровой компьютер М-16 3.0Артикул: 062001В избранное75 660 Р
- Мощный игровой компьютер ТриумфАртикул: 099001В избранное135 790 Р
- Мощный игровой компьютер ШтурмАртикул: 004003В избранное110 390 Р
- Начальный игровой компьютер СтартАртикул: 041002В избранное31 905 Р
- Премиум компьютер КалибрАртикул: 005003В избранное109 417 Р
- Премиум компьютер Тополь-МАртикул: 019003В избранное287 451 Р
Рекомендации профессионалов по выбору
Все знакомы с основными элементами ПК – системный блок, монитор и мышка с клавиатурой. В геймерских устройствах многое зависит от начинки системника. Более продвинутые пользователи чаще всего решают собрать компьютер с учетом индивидуальных потребностей. Мощность устройства зависит от элементов:
- процессор;
- оперативная память;
- видеокарта;
- материнская плата;
- объем жесткого диска.
Стоимость компонентов во многом определяет, насколько игровое устройство сможет справиться с поставленными перед ним задачами. Кроме основных комплектующих, надо уделить внимание вспомогательным элементам, грамотно подобрать блок питания и модификацию корпуса устройства.
Средняя цена на игровой компьютер приемлема для большинства потребителей. Поэтому практически каждый начинающий и опытный геймер может сменить устаревшее устройство на более современную модель. Например, в нашем каталоге имеется недорогой компьютер Шмель с отличными характеристиками, пользуются спросом недорогие модели Stinger и АК-47.
От чего зависит стоимость ПК для игр?
Есть 2 способа купить хороший игровой мультимедийный компьютер недорого – заказать готовую сборку или собрать ПК по частям. Можно выбрать готовый игровой системный блок с нужными характеристиками. Для этого надо определиться с комбинацией основных компонентов и подобрать тип операционной системы. В этом случае целесообразно купить в магазине готовый системный блок, выбрав подходящую по бюджету и производительности модель.
Рассмотрим, сколько стоит игровой компьютер. У наших клиентов есть возможность подобрать отличную конфигурацию игровой направленности разного ценового сегмента. Так, жители столицы могут купить мощный игровой компьютер в Москве за 400-700 долларов! В нашем каталоге также представлены модели, которые стоят более 1000 долларов.
Если вас интересуют собранные игровые компьютеры, надо учесть, что не стоит отдавать приоритет только системнику и экономить на других элементах. Главное условие – все детали ПК должны составлять комбинацию, обеспечивающую максимальную производительность. Воспользуйтесь помощью наших специалистов:
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